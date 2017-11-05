Fenerbahçe'nin üzerinden karabulutlar dağılmıyor

Hakan TARHAN, İstanbul-(DHA) Sezon başından itibaren bir türlü istenilen futbolu yansıtamayan, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe\'de sular durulmuyor. Son olarak Osmanlıspor deplasmanında kaybedilen 2 puan Sarı Lacivertli takımda geri dönüşü olmayan bir hasar oluşturdu. Takım ile birlikte İstanbul\'a dönmeyen teknik direktör Aykut Kocaman\'ın istifası cebinde. Kocaman, Osmanlıspor karşılaşması sonrası \"Kötü gidişatın sorumlusu benim, kendi adıma düşeni de yapacağım\" açıklamasıyla görevi bırakacağının sinyalini verdi. Aykut Kocaman\'ın İstanbul\'a dönmemesi konusunda kulüpten \"milli maçlar sebebiyle daha önce programlanmış akraba ziyareti\" şeklinde açıklama olsa da, tecrübeli hocanın istifasını yönetime sunduğu, hakkında alınacak kararı bekleyeceği belirtiliyor.

SAKAT MI KADRO DIŞI MI ?

Bu arada önlenemeyen kötü gidişatın ilk faturası oynamayan Mehmet Topal\'a kesildi. Tecrübeli oyuncu sezon başından bu yana sadece bir kaç maçta ilk 11\'de yer almasına rağmen ve mevkisinde oynatılmamasına rağmen Ankara\'ya götürülmedi. Kulüp tarafından dizinde ağrı bulunduğu belirtilen Topal\'ın aslında kadro dışı kaldığı konuşuluyor. Bugüne kadar 5 yıldır takımı için her türlü fedakarlığı yapan Topal\'ın ardından kadro dışı bırakılacak futbolcuların devam edeceği, devre arasında da kulüple ilişkilerinin kesileceği öğrenildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın istifasının kabul edilmesi durumunda adaylar arasında Daum, Ümit Özat ve Slaven Biliç\'in isimleri konuşuluyor.



