Fenerbahçe'nin UEFA'ya yaptığı itiraz reddedildi

UEFA Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 1 maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti. Perşembe günkü Viktoria Plzen karşılaşması seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, ilgili disiplin ve güvenlik maddelerine aykırı bir şekilde yaşanan saha ve tribün olayları sebebiyle UEFA tarafından aldığı cezaya ilişkin duruşmalı savunmayla yaptığımız itiraz reddedildi.

Bu karar doğrultusunda, 14 Mart Perşembe günü sahamızda oynayacağımız Viktoria Plzen karşılaşması seyircisiz oynanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Futbol A.Ş."