Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Portekiz temsilcisi Braga oldu. Fenerbahçe ile Braga arasında oynanacak ilk karşılaşma 10 Mart'ta İstanbul'da Şükrü Saracoğlu'nda, rövanş ise 17 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.

Maçların başlama saati UEFA yöneticilerinin kulüp yöneticileriyle görüşmesi sonucu belirlenecek. Maçlar eleme usulüyle oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri





Shaktar Donetsk - Anderlecht

Basel - Sevilla

Villareal -Bayern Leverkusen

Athletic Bilbao - Valencia

Liverpool - Manchester United

Sparta Prag - Lazio

Borrussia Dortmund- Tottenham



