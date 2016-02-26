Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Portekiz temsilcisi Braga oldu. Fenerbahçe ile Braga arasında oynanacak ilk karşılaşma 10 Mart'ta İstanbul'da Şükrü Saracoğlu'nda, rövanş ise 17 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.
Maçların başlama saati UEFA yöneticilerinin kulüp yöneticileriyle görüşmesi sonucu belirlenecek. Maçlar eleme usulüyle oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri
Shaktar Donetsk - Anderlecht
Basel - Sevilla
Villareal -Bayern Leverkusen
Athletic Bilbao - Valencia
Liverpool - Manchester United
Sparta Prag - Lazio
Borrussia Dortmund- Tottenham