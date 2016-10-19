Fenerbahçe'nin uçağı zorunlu iniş yaptı

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi maçı için Manchester'a götüren özel uçağın Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. İstanbul'dan kalkacak bir uçak, Fenerbahçe'yi Manchester'a götürecek.

NTVSpor muhabiri Onur Tuğral, olayla ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe-Manchester için Sabiha Gökçen'den kalkan uçakla harekete başlamıştı ancak Budapeşte'ye yakın bir yerde uçağın ön camı çatladı. Bir kuşun çarpması ihtimali üzerinde duruluyor, şimdi o cam değiştiriliyor. O cam değiştirildikten sonra yola devam edilecek. Akşam 8'de TSİ ile Dick Advoocat'ın bir toplantısı var, son antremanı yapmayı planlıyorlardı. Programda iptal söz konusu olmayacaktır, ancak büyük bir tehlike atlattılar."

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, uçak camının değiştirilmesinden sonra Manchester'a yolculuğun devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, Manchester Havalimanı da pistten çıkan bir uçak nedeniyle kapatıldı.

Pilotlar: Kuş çarpması olamaz

Konuyla ilgili görüş belirten pilotlar, bu arızanın kuş çarpması gerçekleşemeyeceğini, camda daha önce bulunabilecek bir çatlağın, basınç veya benzeri faktörler nedeniyle büyümüş olabileceğini belirtti.

Manchester'dan mesaj

İngiltere'nin Manchester United Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk edecekleri Fenerbahçe'nin kafilesini taşıyan uçağın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yapmasından dolayı bir mesaj yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabı Twitter'da yer alan mesajda, "Manchester'a yolculuğunuzun güvenli bir şekilde geçmesini dileriz. Yakında görüşmek üzere!" denildi.

Fenerbahçe Kulübü de bu mesaja cevap olarak Twitter aracılığıyla İngiliz ekibine teşekkür etti.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Uçağın kokpit camında çatlaklar meydana geldi. Pilotlar risk almamak için rotasının üzerinde bulunan Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz."



