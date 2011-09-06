T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin transfer raporu İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 14:35

-Fenerbahçe'nin transfer raporu İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmada en büyük sıkıntıyı yaşayan kulüp olan Fenerbahçe, 2011-2012 sezonu öncesi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a göre transferde daha sessiz kaldı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 6 futbolcuyu renklerine bağlarken, 11 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon takımda kiralık oynayan Everton'dan Joseph Yobo'yu, bu sezon için de yeniden kiraladı. Soruşturma öncesinde Kardemir Karabükspor'dan Emmanuel Emenike, Gençlerbirliği'nden Orhan Şam, Kayserispor'dan Serdar Kesimal ve Eskişehirspor'dan Sezer Öztürk'ü kadrosuna katan Fenerbahçe, soruşturmanın başlamasından sonra transferde uzun süre sessiz kaldı. Sarı-lacivertliler, son olarak 3 gün önce Juventus'un İsviçreli oyuncusu Reto Ziegler'i kiralık olarak kadrosuna katarken, transferin son gününde de Henri Bienvenu ile anlaştı. Fenerbahçe'de 2011-2012 sezonu öncesi transfer edilen oyuncular şunlar: /*     Futbolcu        Geldiği Kulüp       Mevkisi     Ülkesi ----------------    -------------       -------     ------- Emmanuel Emenike    K.Karabükspor       Forvet      Nijerya   Orhan Şam           Gençlerbirliği      Savunma     Türkiye  Serdar Kesimal      Kayserispor         Savunma     Türkiye Sezer Öztürk        Eskişehirspor       Orta saha   Türkiye Reto Ziegler        Juventus (kiralık)  Savunma     İsviçre  Henri Bienvenu      Young Boys          Savunma     Kamerun  */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24