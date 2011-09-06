-Fenerbahçe'nin transfer raporu İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmada en büyük sıkıntıyı yaşayan kulüp olan Fenerbahçe, 2011-2012 sezonu öncesi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a göre transferde daha sessiz kaldı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 6 futbolcuyu renklerine bağlarken, 11 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon takımda kiralık oynayan Everton'dan Joseph Yobo'yu, bu sezon için de yeniden kiraladı. Soruşturma öncesinde Kardemir Karabükspor'dan Emmanuel Emenike, Gençlerbirliği'nden Orhan Şam, Kayserispor'dan Serdar Kesimal ve Eskişehirspor'dan Sezer Öztürk'ü kadrosuna katan Fenerbahçe, soruşturmanın başlamasından sonra transferde uzun süre sessiz kaldı. Sarı-lacivertliler, son olarak 3 gün önce Juventus'un İsviçreli oyuncusu Reto Ziegler'i kiralık olarak kadrosuna katarken, transferin son gününde de Henri Bienvenu ile anlaştı. Fenerbahçe'de 2011-2012 sezonu öncesi transfer edilen oyuncular şunlar: /* Futbolcu Geldiği Kulüp Mevkisi Ülkesi ---------------- ------------- ------- ------- Emmanuel Emenike K.Karabükspor Forvet Nijerya Orhan Şam Gençlerbirliği Savunma Türkiye Serdar Kesimal Kayserispor Savunma Türkiye Sezer Öztürk Eskişehirspor Orta saha Türkiye Reto Ziegler Juventus (kiralık) Savunma İsviçre Henri Bienvenu Young Boys Savunma Kamerun */