Fenerbahçe'nin transfer hedefi Valbuena: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla, yalnızca 1 şampiyonluk uzağında olduğu 4. yıldız hedefini bir sezon daha ertelemek zorunda kalan Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena transferi iddiaları güçleniyor.

Geçen günlerde Instagram hesabından ‘kanarya’ emojisi paylaşan Fransız yıldız, ardından Fenerbahçeli birçok futbolcuyu takip etmeye başladı.

“2012'de Kadıköy'de inanılmaz bir maç oynamıştım”

Sarı lacivertli taraftarların kendisine sosyal medyadan gösterdiği ilgiyi yorumlayan 32 yaşındaki Fransız futbolcu duygularını, “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İstanbul’a gitmeden böyleyse, gidince nelerle karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. Zaten Marsilya ile Fenerbahçe Stadı’nda 2012 yılında inanılmaz bir maç oynamıştım. Futbol kariyerimin başında gibi heyecanlıyım” sözleriyle ifade etti.

Geçen sezon Olympique Lyon formasıyla 43 maça çıkan ofansif orta saha, 10 gol ve 8 asistle 18 gole doğrudan katkı sağlamıştı.