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Spor

"Fenerbahçe'nin Trabzon'a çok yardımı oldu"

Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı, iki kulüp arasındaki sorunların konuşularak çözülmesi gerektiğini söyledi

02 Ocak 2017 13:33

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Hami Mandıralı, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a camia olarak yardımcı olduğunu dile getirdi.

Hürriyet'en Ümit Genç'in sorularını yanıtlayan Hami Mandıralı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerginliğe yönelik olarak şunları söyledi: "Fanatik Trabzonlular gibi düşünmüyorum. Fenerbahçe güçlü bir camia. Trabzonpsor’un da rakibi. Ben hep şundan rahatsızlık duydum. Kırayım, söveyim, bağırayım, çağırayım. Ne zaman yan yana oturmayı becerebilirsek Türk futbolu çağ atlayacak.

Belki de F.Bahçe’nin Trabzon’a, insanların kabul etmediği çok güzel jestleri oldu. Jest derken şöyle; Burak Yılmaz’ı verdi mesela, başka oyuncular verdi. Bunlar çok katkı sağladı. Başka konularda da Fenerbahçe camiasının Trabzonspor’a yardımcı olduğunu düşünüyorum. Duyduklarım var. Bunlar güzel şeyler. Medeni insanların sorunu çözmesi lazım."

Hami Mandıralı, tribünlerdeki menfaat gruplarının da Aziz Yıldırım sayesinde rant elde edemediğini savundu.

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Hami MandıralıTrabzonsporFenerbahçeAziz Yıldırım

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