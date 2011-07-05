-FENERBAHÇE'NİN TOPUK YAYLASI KAMPI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında kamp yapmak için Düzce'de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket etti. Can Bartu Tesisleri'nden otobüsle hareket eden Fenerbahçe kafilesi, 12 Temmuz Salı gününe kadar kamp çalışmalarını yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıktı. Milli futbolcular Volkan, Gökhan Gönül, Semih ile annesi rahatsız olan Caner ve Copa America'da, milli ekiplerinde görev alan oyuncuların takıma daha sonra katılacakları bildirildi. Sarı-lacivertliler, Düzce'deki kampı tamamladıktan sonra 13 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'dan Brüksel'e gidecek ve 14 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 16 Temmuz Cumartesi günü de TSİ 21.30'da Belçika temsilcisi Standard Liege ile yapacağı maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek. Hazırlık maçlarını sürdürecek olan Fenerbahçe, 21 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapacağı özel maçla yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Ayrıca, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile de 24 Temmuz Pazar günü Sakarya'da bir hazırlık maçı oynanacak.