"Fenerbahçe'nin temel sorunu en iyi oyuncularının Volkan ve Mehmet Topal olması"

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin evinde 1-1 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, sarı-lacivertli takımın kalite sorunu olduğunu dile getirdi.

Fanatik gazetesi spor yazarı Mehmet Demirkol'un "Sorun denizi" başlıklı yazısı şöyle:

Sorun denizi

Fenerbahçe, en azından rakibin 10 kişi kaldığı son 10 dakikada stoperlerini rakip alana kadar çıkarıp akın sürekliliği aramalıydı. Ancak gördüğümüz takım boyu inanılmaz uzamış, sahaya çok kötü yayılan bir takım! Bu takımda; kalite, plan ve yönetim sorunu var.

Candeias’ın goldeki santrfor koşusunu Fenerbahçe’de yapabilen bir oyuncu yok. Benzer ortalar Emenike’ye 3 kez atıldı. Ancak Nijeryalı, savunmayı kandıracak bir hamle yapamadı. Her seferinde topla buluşan savunma oldu. Böyle olunca Fenerbahçe için iyi orta bir kavramı da yok. Çünkü öne, merkeze ya da arkaya yapılan hiçbir ortada rakip savunma şaşırmıyor.

Mehmet Topal’ın Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu olması gol atmasından değil, o golü atmasından... Topu kapıyor, doğru koşu, doğru pas, yine doğru koşu, çevre kontrolü doğru tercih doğru vuruş da doğru. İşte bundan en iyisi...

Ve fakat Fenerbahçe’nin en iyisi Mehmet Topal, son 5 dakikada gole gidecek 3 pası yanlış yere atıp akını bitiriyor. Böylelikle Sarı-Lacivertliler’in Alanyaspor karşısında öne geçip maçı koparmasını engellemiş oluyor. Tecrübeli futbolcu, bu performansıyla sahaya yansıttığı başarılı görüntüyü bir kez daha taçlandırma konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.

Sezonun en iyisi Volkan ilk yarı boyunca yıpratıyor. Çalımla dalıyor. Pozisyonu buluyor. Ama misal ilk yarıda plase yapacağı topu ‘dan’ diye dümdüz vuruyor. İkinci yarıda bomboştaki Aatıf’a değil, kalabalığın içine yalancı koşu yapıp stoperleri sürüklemeye çalışan Van Persie’ye atmaya çalışıyor.

Fenerbahçe’nin temel sorunu da bu. En iyi oyuncularının Volkan ve Topal olması. Volkan bir destek oyuncusu bir alternatif oyuncudur. Topal da milli takımda stoper olarak kullanılan oyuncu. Fenerbahçe’nin gol yollarındaki zirve kalitesi bu olamaz.

Ozan yokken Van Persie oynuyorsa aynı oyunu oynamak mümkün değil. Mantık bunu kabul etmez. Peki ne yapmalı? En azından rakibin 10 kişi kaldığı son 10 dakikada stoperlerini rakip alana kadar çıkarıp akın sürekliliği aramalıydı. Ancak gördüğümüz takım boyu inanılmaz uzamış, sahaya çok kötü yayılan bir takım...



Bu takımda bir kalite sorunu var. Bu takımda bir plan sorunu var. Bu takımda bir yönetim sorunu var.