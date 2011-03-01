-FENERBAHÇE'NİN TAURASI ISRARI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ekiplerinden Fenerbahçe'de doping skandalının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile gerçekleştirilen yazışmalar internet sitesi üzerinden duyurulurken, ABD'li oyuncu Diana Taurasi ile normal sezonun sonuna kadar yeniden sözleşme yapılabileceği belirtildi. Hatalı doping testleri sonrası numunesinin pozitif çıktığına hükmedilerek sözleşmesi feshedilen Diana Taurasi'yi yeniden kadrosuna katma çabaları içinde olan Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmede, TBF ile aralarında geçen resmi yazışmaları paylaşarak, oyuncusunda ne kadar ısrarcı olduğunu gösterdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tarafından TBF'ye gönderilen yazıda, Diana Taurasi'nin ulusal lig ile Avrupa liginde yeniden oynatılabilmesi için gerekli girişimlerin ivedilikle yapılması istenirken, TBF'nin cevabında, mağdur olan sporcuya odaklı bir çözüm öngörmeyerek kulübe bir ek yabancı sporcu ile 7 iş günü içerisinde sözleşme yapma hakkı tanımasının yeterli bulunmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ''Olayın özelde kulübümüzü ve sporcumuzu mağdur eden yanları ile genelde ülkemizin imajına zarar veren ve spor yönetimine karşı duyulan güven ortamını zedeleyen yönlerini de gözeten kulübümüz, tüm paydaşlar yararına olabilecek bir çözüm için yeniden talepte bulunmuştur'' ifadeleri kullanılırken, TBF'nin taleplerini kabul ederek, Diana Taurasi'nin dilediği takdirde normal sezonun sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden sözleşme imzalayabilmesine karar verdiği kaydedildi.