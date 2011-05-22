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Spor

FENERBAHÇE'NİN TARAFTARLARI SİVAS'TA SİVAS (A.A)

22 Mayıs 2011 16:05

-FENERBAHÇE'NİN TARAFTARLARI SİVAS'TA SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Ligin son haftasında bugün Sivasspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Fenerbahçe'nin taraftarları, Sivas caddelerinde toplanmaya başladı. Özellikle İstanbul'dan ve diğer kentlerden Sivas'a gelen taraftarlar, sabah saat 09.00'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İnönü Bulvarı ve İstasyon Caddesi güzergahında toplandı. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri bünyesinde barındıran Sivas'ın tarihi meydanını gezen Fenerbahçeli taraftarlar, bu zenginlikleri görme fırsatı buldu. Fenerbahçe takımının konakladığı Büyük Otel ile otelin yaklaşık 100 metre ilerisinde park halinde olan Fenerium tırı ve Fenercell aracı yanında yoğunlaşan taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Sivas caddelerinde Fenerbahçeli ve Sivassporlu taraftarları yan yana gezerken görebilmek mümkün. Fenerbahçeli taraftar gruplarının arasında, Sivasspor forması giyen taraftarlar da yer aldı. Sivassporlu ve Fenerbahçeli bazı taraftarlar, objektiflere birlikte poz verdi. Bazı Sivassporlu taraftarlar da kırmızı-beyaz bayraklarla donattıkları araçlarıyla kentte tur attı. Kentteki birçok iş yerinin de Sivasspor ve Fenerbahçe'nin renklerini taşıyan balonlarla süslendiği gözlendi. Forma, CD, kaset satan iş yerlerinde Fenerbahçe marşlarının çalındığı duyuldu. Polis ekipleri her iki takımın taraftarları arasında gerginlik çıkmaması için stadyum çevresi ve kent meydanında güvenlik önlemi aldı. Fenerbahçe takımının konakladığı Büyük Otel önünde de tedbirler alındı. Maçta bin 300 polis ile çok sayıda özel güvenlik görevlisi görev yapacak. -SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVAALANINDA YOĞUNLUK-   Fenerbahçeli yöneticiler ve taraftarları taşıyan uçaklar da Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na inmeye devam ediyor. Maç nedeniyle kente normal seferlerin yanı sıra ek seferler de düzenlendiği belirtildi. Sabah saatlerinden şu ana dek havayoluyla kente 750 seyircinin geldiği, gün boyu çok sayıda seyircinin havayoluyla kente geleceği kaydedildi. Kente maç nedeniyle 30 ila 40 arasında uçak seferinin yapılmasının planlandığı belirtildi. Uçak seferlerinin yanı sıra otobüs ve tren seferlerinde de doluluk oranının yüksek olduğu ifade edildi. İstanbul ve çevre illerin yanı sıra  Antalya, Ankara, Adana, İzmir'den Fenerbahçeli taraftarlar, Sivas'a geldi.

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