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Spor

Fenerbahçe'nin Taksim çıkarmasına polis engeli

Futbolda şike soruşturması protesto gösterisi için valilikten izin alamayan FB taraftarları Taksim’de yürüyüş yapmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

14 Ağustos 2011 03:00

T24- Futbolda şike soruşturması protesto gösterisi için valilikten izin alamayan FB taraftarları Taksim’de yürüyüş yapmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını karşı karşıya getirebilecek gösteriyi yaptırmama konusunda kararlı İstanbul Polisi, saatler öncesinden riskli noktalarda önlem alarak, taraftarları karşı karşıya getirmedi.

Fenerbahçe Kulubüne destek amaçlı, bugün yapılması planlanan yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermemişti. İlk olarak yaklaşık 100 kişilik Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın tedavisinin sürdüğü Şişli Etfal Hastanesinin önünde ortaya çıktı. Polis grup temsilcilerine dağılmaları yönünde kararlı mesaj iletti. Bunun üzerine dağılan Fenerbahçeli taraftarlar, ilerleyen dakikalarda Taksim meydanı ve meydana çıkan yolllarda kendini göstermeye başladı.


Daha küçük topluluklar şeklinde ortaya çıkan bu kişilerin toplanmasına polis yine izin vermedi. "Aziz Yıldırım’a destek yürüyüşü" adı altında yapılması planlanan gösteriye izin vermemekte kararlı polis, bu kişilerin bir kısmını ikna ederek bir kısmını da otobüslere bindirerek bölgeden uzaklaştırdı.


Aynı dakikalarda bu kez Galatasaraylı bir grup taraftarın da Galatasaray Lisesi önünde toplandığı haberini olan polis, bu noktaya anında müdahale etti. Yaklaşık 100 kişiden oluşan Galatasaray taraftar grubu da bir araya gelemeden polisin müdahalesiyle karşılaştı. İstanbul polisi, toplanamadan küçük gruplara ayırdığı bu kişileri de kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı

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