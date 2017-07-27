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Spor

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçına çıkıyor

27 Temmuz 2017 15:33

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına bugün UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında çıkacak. TSİ 20.00'de başlayacak olan maç BeINSports'tan yayınlanacak.

 NTVSpor'un haberine göre; Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.

Graz'daki UPC Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe maçını Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Sturm Graz: Schützenauer - Lykogiannis, Schulz, Maresic, Koch - Zulj, Jeggo - Röcher, Alar, Hierlander - Zulechner

FENERBAHÇE: Volkan Demirel - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali - Mehmet Topal, Josef - Dirar, Alper, Valbuena - Ahmethan

Teknik direktör Aykut Kocaman, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye forvette forma şansı vereceğini açıklamıştı. Satılması gündemde olan ve kadroya alınmayan Simon Kjaer ise kadroya alınmadı.

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