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Spor

Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni ikilisi Neustadter-Neto

Roman Neustadter formayı kaptı  Neustadter: "Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" İstanbul (DHA) Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Neustadter performansıyla formayı kaptı

24 Ekim 2017 15:23

Roman Neustadter formayı kaptı 

Neustadter: \"Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum\"

İstanbul (DHA) Fenerbahçe\'nin Rus savunma oyuncusu Neustadter performansıyla formayı kaptı.
Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisinde de sahanın en iyilerinden olan ve rakibe geçit vermeyen Roman Neustadter Neto ile iyi bir uyum yakaladı ve performansı beğenildi.
Skrtel iyileşmesine rağmen Aykut Kocaman Neustadter\'i tercih ederken, Rus oyuncunun Kayseri maçında da ilk 11\'de sahaya çıkması bekleniyor.
Rus savunma oyuncusu geçen sezon da sabırla çalışıp görev düştükçe yerine getirirken, karakterinin ve profesyonelliğinin karşılığını alarak teknik direktör Aykut Kocaman\'ın gözüne girmeyi başardı. 
EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR VE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Rus savunma oyuncusu antrenmanlar dışında bireysel ekstra çalışmalar yapıyor. Neustadter ayrıca kolay iletişim kurabilmek için Türkçe dersler de alıyor ve sık sık yakınındakilerle Türkçe diyaloglar kuruyor.
Son oynanan derbide sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Rus futbolcu; \"Hocamız bana büyük bir güven aşıladı, her zaman bana bu güveni hissettiriyor. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum ve bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Ben her zaman takım için en iyisini olmasını istiyorum\" diye konuştu. 
 

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