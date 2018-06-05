Fenerbahçe'nin sportif direktör adayı Comolli, İstanbul'a geliyor

Fransız futbol adamı 22.30\'da İstanbul\'da olacak

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL - DHA

Fenerbahçe\'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç\'un ilk hamlesi, Avrupa\'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan futbol direktörü Damien Comolli olacak. Fransız futbol adamı bu akşam Lyon\'dan İstanbul\'a gelecek. Ali Koç başkan olmadan önce de bir sportif direktör ile anlaştıklarını, scouting konusunda 110 futbolcuyu takibe aldıklarını ve performans analizi yaptırdıklarını söylemişti. Koç, görüşme yaptıkları teknik adamlardan 5 tanesinin başka yerlerde göreve başladıklarını da ifade ederek, 5 önemli adayın daha bulunduğunu belirtmişti. Ali Koç ve yönetimi yarın sabah Comolli ile bir araya gelip geleceğin planlarını yapacak.

Başkan Ali Koç\'un teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir araya gelip, takımla ilgili raporu alması bekleniyor.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Comolli\'nin İstanbul\'daki fotoğrafları (ARŞİV)