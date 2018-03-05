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Spor

Fenerbahçe'nin sorunu içeride 

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarında en çok gol yiyen 5 takımdan biri olan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı 12 maçın 5'inde rakiplerine puan verdi, 19 golü kalesinde gördü ve ev sahibi takım performanslarında 4

05 Mart 2018 13:06

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon iç saha maçlarında en çok gol yiyen 5 takımdan biri olan Fenerbahçe, Kadıköy\'de oynadığı 12 maçın 5\'inde rakiplerine puan verdi, 19 golü kalesinde gördü ve ev sahibi takım performanslarında 4\'üncü sırada yer aldı. Dış saha performasında ise sarı lacivertli takım 2\'nci sırada yer alıyor. 
İÇ SAHADA EN ÇOK GOL YİYEN 5 TAKIMDAN BİRİ 
Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 12 maçın 7\'sini galibiyetle kapatırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Galatasaray\'ın attığı 36 golden sonra 31 golle 2\'cni sırada yer almasına rağmen yediği gol sayısında sarı lacivertli ekip, ligde son sırada bulunan ve 23 gol yiyen Kardemir Karabükspor, 21 golü kalesinde gören Kasımpaş\'dan sonra kendisi gibi 19 gole engel olamayan  Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor ile beraber iç sahada en çok gol yiyen 5 takım arasında yer alıyor.
Sarı lacivertli takım iç sahada oynadığı 12 karşılşamanın sadece 2\'sinde kalesinde gol görmedi. Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapayan, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisaspor maçlarında her bir rakibinden kalesinde 3\'er gol gördü. Kocaman\'ın ekibi, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gençlerbirliği\'nden ise 2\'şer gol yedi. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarından da 1\'er golü kalesinde gören Fenerbahçe toplamda 19 gole engel olamadı. 
DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM VE EN9 ÇOK PUAN TOPLAYAN 2\'İNCİ TAKIM
Son şampiyonluğunu 4 sezon önce yaşayan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise ligin en iyi 2\'nci takımı durumunda. Dış sahada 21 puan toplayan Medipol Başakşehir\'den sonra 20 puanı olan Aykut Kocaman\'ın ekibi, 12 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 gol atmasına rağmen yediği 11 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.  

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