Fenerbahçe'nin son transferi Hürriyet'ten

Fenerbahçe'nin yeni CEO'su Hakkı Hasan Yılmaz oldu. Yılmaz'ı iş dünyası, Koç Üniversitesi'ndeki 'Strateji ve Liderlik', 'Rekabetçi İş Stratejileri' derslerinin yanı sıra Koç Grubu'ndaki 21 şirketin başkan ve başkan yardımcılığı görevleriyle tanıyor.

Yılmaz, son olarak Hürriyet Gazetesi'nin İcra Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Yakından tanıyanlar, F.Bahçe'nin yeni CEO'su hakkında ilginç bilgiler verdi.

Başkanın rüyası

Birincisi Hasan Yılmaz, çok sıkı bir F.Bahçe taraftarı. Kriz yönetimi konusunda bir uzman. Devasa şirketleri krizden çıkartıp, yeniden yapılandırma konusunda Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinden. İnsani ilişkileri çok iyi. Çalışanlarıyla diyaloğu mükemmel. Ancak işine karışılmasından nefret eder. Yöneticilerin işine karışması halinde şirketin ismi ne olursa olsun, görevi bırakıp gider ve kesinlikle taviz vermez.

Aziz Yıldırım'ın isteğiyle Finansal ve İdari Yapılandırma'dan sorumlu asbaşkan Ender Alkaya'nın hazırladığı kurumsallaşma çalışması, Hakkı Hasan Yılmaz'ın yarın göreve başlamasıyla hayata geçmiş olacak. Yılmaz, yarın F.Bahçe'nin yönetim kurulu toplantısına katılacak. Yöneticilerle tanışacak.

Artık her birimi profesyoneller tarafından yöneticilecek olan F.Bahçe'deki kadrolaşmayı da yapacak. Hakkı Hasan Yılmaz'ın göreve başlamasıyla birlikte F.Bahçeli yöneticilerin sorumluluk alanları da değişecek.

Yıldırım dahil bütün yöneticiler, kulübün finansal ve idari işleri yerine mesailerini daha çok kulübe yeni kaynaklar üretmek gibi plan ve projeler hazırlamaya ayıracak. 100 yıllık bir çınar F.Bahçe'de yeni bir çağ açılacak.