Fenerbahçe'nin son saniyede 1 puanı kurtardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmadı. İkinci yarının başında, ev sahibi ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı lacivertliler, 90+5'te Simon Kjaer'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu sonuçla bitti.

Ukrayna'nın Odessa şehrindeki Chornomorets Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetti. Ovidiu Artene ve Vasile Florin Marinescu'un yardıcı hakem olarak görev aldığı karşılaşmanın dördüncü hakemi Alexandru Cerei, ilave yardımcı hakemleri ise Cristian Balaj ve Marius Avram oldu.

Spor Toto Süper Lig'te kötü günler geçiren temsilcimiz sahaya 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel,

Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali

Mehmet Topal,

Josef de Souza, Salih Uçan,

Alper Potuk, Miroslav Stoch,

Moussa Sow