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Spor

Fenerbahçe'nin Shakhtar kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Shakhtar Donetsk maçının 18 kişilik kadrosunu belirledi

27 Temmuz 2015 21:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın oynanacak Shakhtar Donetsk maçının 18 kişilik kadrosunu belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin yarın oynayacağı Shakthar Donetks karşılaşmasında van Persie ilk defa kadroda olacak. Hollandalı futbolcu, Teknik direktör Vitor Pereira ile yaptığı görüşmede henüz hazır olmadığını, ancak kulübede oturarak da olsa takıma katkı verebileceğini belirtti. Bunun üzerine Pereira, Van Persie'yi18 kişilik maç kadrosuna aldı.


İlk 11 maç saatinde belli olacak


Bu arada teknik direktör Pereira ilk 11’i maç saatinde açıklayacağını belirtti. Maça tüm oyuncuların oynayacak gibi hazır gelmesini istediğini belirten Portekizli teknik adam bu nedenle bugün yapılan antrenmanda karma takımlarla çalıştı. Tüm oyuncuların oynayacak gibi hazırlanmasını isteyen Portekizli teknik adam kararını vermiş olsa da bunu kimse ile paylaşmıyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:
VOLKAN
GÖKHAN
KJAER
BRUNO ALVES
CANER
Mehmet Topal
MEIRELES
ALPER
NANI
SOW
FERNANDAO

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