Fenerbahçe'nin Shakhtar kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın oynanacak Shakhtar Donetsk maçının 18 kişilik kadrosunu belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin yarın oynayacağı Shakthar Donetks karşılaşmasında van Persie ilk defa kadroda olacak. Hollandalı futbolcu, Teknik direktör Vitor Pereira ile yaptığı görüşmede henüz hazır olmadığını, ancak kulübede oturarak da olsa takıma katkı verebileceğini belirtti. Bunun üzerine Pereira, Van Persie'yi18 kişilik maç kadrosuna aldı.



İlk 11 maç saatinde belli olacak



Bu arada teknik direktör Pereira ilk 11’i maç saatinde açıklayacağını belirtti. Maça tüm oyuncuların oynayacak gibi hazır gelmesini istediğini belirten Portekizli teknik adam bu nedenle bugün yapılan antrenmanda karma takımlarla çalıştı. Tüm oyuncuların oynayacak gibi hazırlanmasını isteyen Portekizli teknik adam kararını vermiş olsa da bunu kimse ile paylaşmıyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:

VOLKAN

GÖKHAN

KJAER

BRUNO ALVES

CANER

Mehmet Topal

MEIRELES

ALPER

NANI

SOW

FERNANDAO