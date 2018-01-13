Fenerbahçe'nin Serik'te yaptırdığı potaları Başkan Aziz Yıldırım açtı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



FENERBAHÇE\'nin \'1907 Okul 1907 Pota\' projesi kapsamında Antalya\'nın Serik ilçesindeki ilkokul bahçesine yaptırılan basketbol sahasının açılışı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın katıldığı törenle yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde 2016 yılında kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü\'nün ilk sosyal sorumluluk projesi olan \'1907 Okul 1907 Pota\' kapsamında, Serik Tekeli İlkokulu bahçesine yaptırılan 2 potalı basketbol sahasının açılışı yapıldı. Havanın yağışlı olması dolayısıyla okulun konferans salonunda düzenlenen törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, çocukların \'En büyük başkan Aziz başkan\' sloganlarıyla büyük bir coşkuyla karşılandı.

\"1907 DEĞİL, 6907 OLACAKTIR\"

Törende konuşan Başkanvekili Başkan Mithat Yenigün, \"Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye sürekli büyüyor. Onun için çocuklarımızın mutlaka başarılarını duymak istiyoruz. Bizlerin bıraktığı bayrağı, sizlerin daha ileriye taşıyacağından hiç kuşkumuz yok. Fenerbahçe, halkla buluşmuş en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kulübümüzün projesi olan \'1907 Okul 1907 Pota\' büyük ilgi gördü. Bu projemiz sadece 1907 değil, 6907 olacaktır. Futbol başta olmak üzere bütün branşlarda başarılı olmak en büyük hedefimizdir\" dedi.

Açılış kurdelesi Başkan Aziz Yıldırım, Başkanvekili Mithat Yenigün, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık ve Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından kesilen saha hizmete girdi.

SERİK BIÇAĞI HEDİYE EDİLDİ

Törenden sonra Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından Başkan Aziz Yıldırım\'a yöreye özgü Serik bıçağı hediye edildi. Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ile Okul Müdürü Adnan Keser tarafından da Yıldırım\'a plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aziz Yıldırım\'ın salona gelişi ve detayları

-Mithat Yenigün\'ün konuşması

HABER - KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)