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Spor

Fenerbahçe'nin savunması Galatasaray'ı da kurtaracak

FFP komisyonu kurdaki dalgalanma nedeniyle Türk kulüplerine bir esneklik tanıyabilir

11 Nisan 2018 14:53

Türk Kulüplerinin Finansal Fair Play konusunda UEFA’ya yaptıkları savunmalarındaki en büyük koz Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında sürekli dalgalanmasıydı. Fenerbahçe, hem geçtiğimiz yıl hem de bu sene UEFA Finansal Fair Play müfettişlerine yaptığı savunmada istenen mali hedefleri tutturduklarını, ancak kur farkı nedeniyle oluşan zararın tabloya negatif yansıdığını detaylı bir şekilde UEFA yetkilerine anlattı.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; UEFA’dan kurdaki yükseliş nedeniyle yüzde 20 düzeyinde bir tolerans beklendiği aktarıldı. Bu dönemde yapılan savunmalar sonrası UEFA yetkilileri de bu konu ile ilgili olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Ancak Türkiye’deki para piyasaları yakın takibe alındı.

Demirören ve yardımcı devrede

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’nın da bu konuda devreye girmesiyle birlikte UEFA yetkililerinin tavrında yumuşama yaşandı. UEFA’nın, bu görüşmeler sonrası incelenen mali tablolarda kur farkının büyük olasılıkla dikkate alacağı bilgisi verildi. Fenerbahçe’nin adımı ve TFF’nin devreye girmesiyle birlikte UEFA’nın tavrının değişmesi başta Finansal Fair Play müfettişlerinden haber bekleyen Galatasaray olmak üzere tüm kulüplerin olası men cezası alma ihtimalini de en aza indirdi. 

Kur farkı zararı 114 milyon lira

F.Bahçe’nin bu yıl 10 milyon euro kadar zarar etme hakkı bulunuyordu. Kanarya tablolarda zararı 30 milyon euro gösterdi, açığın 20 milyon euro olduğu bildirildi. Yönetim, euro kurunun 3.2 olarak hesaplanması durumunda bütçede sapma olmayacağını da vurguladı.

Galatasaray ise bu sene UEFA’ya yaptığı savunmada da kur farkının zararı daha yukarı çektiği belirtmişti. Cimbom’un eski başkanı Dursun Özbek’le transfer yapılan geçen yazdan bu senenin nisan ayına kadar eurodaki artıştan ortaya çıkan kur farkı 114 milyon lirayı buldu.

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