Fenerbahçe'nin sarı-kırmızı kabusu

Bu sezon tek galibiyet Guiliano ve Josef de Souza ile geldi

Buse Nur ARSLANOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

Başkan Ali Koç ve yönetimi ile birlikte yeni bir oluşum içine giren Fenerbahçe, Süper Lig\'de ilk 4 hafta geride kalırken elde ettiği 3 mağlubiyet, 1 galibiyetle büyük bir şok yaşadı. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan sarı-lacivertlilerin, puan alamadığı 3 takımın da renginin sarı-kırmızı olması ise dikkat çekti.

Süper Lig\'in ilk hafta karşılaşmasında Ülker Stadı\'nda Bursaspor\'u konuk eden sarı-lacivertliler, mücadeleyi Giuliano ve Josef de Souza\'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı. İkilinin Suudi Arabistan ekiplerine transfer olmasının ardından galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, 3 sarı-kırmızılı takımdan da puan alamadı.

SARI-KIRMIZI ŞOK

Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk olan Fenerbahçe, İstanbul\'a 1-0\'lık mağlubiyet ile dönerken, 3\'üncü hafta ise Göztepe\'ye konuk oldu. Ancak sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan da 1-0\'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar tüm sonuçlara karşın Ülker Stadı\'nı takımlarını desteklemek adına doldurdukları Kayserispor karşılaşmasında da büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak, 2 kez öne geçtikleri karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldular. Kayserispor\'a evinde 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, böylece karşılaştıkları 3 sarı-kırmızılı ekipten de puan alamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakibi olan bir diğer sarı-kırmızılı ekip Galatasaray ile ise 11\'inci hafta Türk Telekom Stadı\'nda karşılaşacak.

19 PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında Göztepe\'ye konuk olan Fenerbahçe, İzmir ekibiyle 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlamıştı. Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler, evinde Kayserispor\'u konuk etmiş ancak bu mücadele de 3-3\'lük eşitlikle sona ermişti. Öte yandan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile geçtiğimiz sezon mücadele ettiği her iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken, sarı-lacivertliler her iki maçta 4 puan kaybemişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ve bu sezonun henüz ilk 4 haftasında olmak üzere sarı-kırmızılı takımlarla karşılaştığı mücadelelerde 19 puan kaybetti.

