Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupası geri alınmayacak

TFF Yönetim Kurulu, 2010-11 sezonunun tescil edildiğini ve şikenin sahada bulunmadığını düşünerek Fener’in şampiyonluğunu geri almayacak. Sarı-lacivertliler, ceza alsa bile ödülleri iade etmeyecek.

Şike ve teşvik iddiaları sürecinde çıkış yolu arayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Antalya’da yaptığı toplantıda 2010-11 sezonunun tescili konusunda bir sorun yaşanmaması yönünde uzlaştı.

Milliyet'in haberine göre bu sezonun geçmiş yönetim tarafından tescil edildiğini ve artık geriye dönüşün mümkün olmadığını dile getiren yöneticiler, Fenerbahçe ceza alsa bile şampiyonluğu ve kupasını geri almayı düşünmüyor. Ancak disiplin Talimatı’nın 36. maddesinde yer alan ödüllerin geri alınması uygulamasını işletmeyecek olan Futbol Federasyonu yönetimi, bu konuyu hukukçulara danıştı ve sorun olmadığını öğrendi.

Federasyon kararındaki en önemli nokta şike ve teşvik eylemlerinin sahaya yansımadığı konusu oldu. Etik kurulu raporunda kesinlikle sahaya yansıyan bir tespit olmadığına işaret edildi. Ayrıca söz konusu inceleme sırasında herhangi bir bahis manipülasyonuna da rastlanmadığı vurgulandı.

Şahıslara ömür boyu Bu tespitten sonra şike ve teşvik cezalarının doğrudan şahıslar üzerinden kesileceği yorumu yapıldı. Yeni talimata göre eyleme karışan yöneticiler ömür boyu men yazasına çarptırılabilecek.