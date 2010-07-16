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Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Young Boys

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Young Boys oldu.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Young Boys oldu.

Fenerbahçe, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekiminde İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu maçları 27-28 Temmuz, 3-4 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bu turu geçmesi halinde Fenerbahçe'yi play-off turunda daha güçlü rakipler bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'ın ve Vikingur'u elemesi halinde Beşiktaş'ın üçüncü ön elemedeki rakipleri belirlenecek. Kura çekimi 14:30'da başlayacak.

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