Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekildi.
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14-15 Ağustos'ta oynanacak.