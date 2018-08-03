UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer FFP, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna dahil edilmedi. Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin FFP kısıtlaması gereği 25 kişilik olan normal kadro bildirme listesi, 23 kişiye indirilmişti. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ferdi ve Berke FFP'den gelen, 'Sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kadro dışında kaldı. Sarı lacivertlilerin diğer 2 transferi Barış Alıcı ve Andre Ayew ise Fernandao'nun satışından gelen paraya karşılık olarak UEFA listesine kaydettirilebildi.