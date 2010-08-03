Fenerbahçe'nin 'Ronaldinho' hayali

T24- Aziz Yıldırım, iki yıldır her transfer döneminde isteği Brezilyalı yıldızdan bir türlü vazgeçmiyor! Daha önce Roberto Carlos’a kafayı takan ve uzun uğraşlar sonucu kadroya katan Yıldırım’ın şu sıralar tek isteği Milan’lı yıldız.. Başkan, daha önce de görüştüğü İtalyanlar’la bu hafta tekrar buluşuyor.



Vatan gazetesinden Ferudun Niğdelioğlu'nun haberine göre Başkanlık görevine soyunduğu tarihten bu yana Roberto Carlos, Anelka, Ortega, Mateja Kezman ve Appiah gibi dünya markası isimlere sarı-lacivertli formayı giydiren Aziz Yıldırım, bir ‘süperstar’ın daha hayâlini kuruyor: Ronaldinho..



Yaklaşık 2 yıldır her transfer döneminde Milanlı yıldız için İtalyan yetkililerle temaslar kuran başkan, bu yaz da yine Çizme’nin yollarını aşındırıyor.. Daha önce de Roberto Carlos’u Türkiye’ye getirmek için 2 yılını harcayan Yıldırım dediğini yapmış ve tecrübeli oyuncuyu ?ükrü Saracoğlu’nda taraftarın huzuna sunmuştu.



SAKATLIĞI KOZ OLACAK



Şimdi de gözünü Milan’ın Sambacısı’na diken Aziz başkan yakın çevresine, “Ronaldinho’yu ne pahasına olursa olsun alacağım” derken, transferi ya bu sene, olmadı gelecek yıl bitireceğini söylüyor.. İşte belirlediği bu hedef doğrultusunda ilk olarak telefonla görüşmeler yaptığı İtalyan yönetimiyle yüz yüze görüşmek isteyen sarı-lacivertlilerin ‘1 numarası’, hafta içinde soluğu Milano’da alacak. Hatırlanacağı gibi geride bıraktığımız transfer döneminde Ronaldinho için 15 milyon Euro’luk bir teklif sunan F.Bahçe, bu kez ise kendileri adına daha kârlı bir önerge sunacaklar. 30’luk yeteneğin Dünya Kupası kadrosuna seçilememesini ve sakatlığını koz olarak kullanacak olan Yıldırım 10-12 milyon Euro’yu gözden çıkardı.



SPONSOR DESTEĞİ



Milan'dan yıllık 10 milyon Euro alan, ancak bu paranın 6 milyon Euro’sunu sponsoru olan Nike’nin karşıladığı Brezilyalı yıldız için İtalyanlar’ın kasasından 4 milyon Euro çıkıyor. Bu detayları iyice etüt eden F.Bahçe cephesi de Milan taktiğini uygulayacak. Sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu transfer etmesi durumunda yıllık 10 milyon Euro’nun en fazla 5 milyonunu ödeyeceği öğrenilirken, kalan kısmı da sponsorlar karşılayacak. Bu konu hakkında da büyük şirketlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, F.Bahçe Basketbol Takımının da sponsoru olan Ülker firmasıyla hesap kitap yapıyorlar.