-Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların belirleneceği kura çekimi yarın yapılacak. Monaco'da TSİ 18.45'te gerçekleştirilecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Fenerbahçe'nin grubu ve rakipleri de belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 13-14 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli kupasında final maçı ise 19 Mayıs 2012'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Kura çekimine Fenerbahçe'nin yanı sıra Barcelona, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Porto, Inter, Milan, Shakhtar Donetsk, Valencia, CSKA Moskova, Olympique Marsilya, Zenit, Ajax, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Manchester City, Lille, Basel, Borussia Dortmund, Napoli ve Otelul Galati takımları direkt olarak katılacak. Fenerbahçe'nin kura çekimine 3. torbadan katılması bekleniyor.