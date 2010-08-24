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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PAOK, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 17:07

-FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PAOK, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan'ın PAOK takımı, İstanbul'a geldi. Sürpriz bir şekilde maçtan iki gün önce İstanbul'a gelen Yunan kafilesini, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda, Fenerbahçe Kulübü dış ilişkiler departmanı yetkilileri karşıladı.   Havalimanından konaklayacağı otele hareket eden PAOK, yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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