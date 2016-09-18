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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord durdurulamıyor

Feyenoord, deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'ı 1-0 yenerek, ligdeki altıncı maçını da kazandı

18 Eylül 2016 23:18

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'ı 1-0 yenerek, ligdeki altıncı maçını da kazandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmadan galip ayrılan Feyenoord, 6. haftası oynanan Eredivisie'deki tüm maçlarını kazanarak 18 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi PSV Eindhoven ile puan farkını 5'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Feyenoord, ikinci maçında 29 Eylül'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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