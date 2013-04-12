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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica

Yarı final ilk karşılaşmaları 25 Nisan, rövanşlar ise 2 Mayıs'ta oynanacak

12 Nisan 2013 16:19

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin yarı finaldeki rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Yarı finaldeki diğer maç, Chelsea ile Basel arasında oynanacak.
 
Kadıköy'deki 2-0'lık galibiyetin rövanşında Lazio ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe adını son 4'e yazdırmayı başardı.

Yarı finalde Fenerbahçe, Basel, Benfica ve Chelsea finale kalabilmek için mücadele edecek.

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerini belirleyecek olan kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde yapıldı.

Kura çekimini Hollandalı futbolcu Ruud van Nistelrooy gerçekleştirdi.

Kura çekiminde eşleşmeler şöyle;
Fenerbahçe-Benfica
Basel-Chelsea

Yarı final ilk karşılaşmaları 25 Nisan, rövanşlar ise 2 Mayıs'ta oynanacak.

Kupa, 15 Mayıs'ta Amsterdam Arena'da yapılacak final maçında sahibini bulacak.

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