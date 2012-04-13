Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Karabükspor, Boluspor maçının son dakikalarında bulduğu golle sahadan galip ayrılan taraf oldu ve yarı finalde F.Bahçe ile karşılaşma hakkını kazandı.Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Seric’in Boluspor ceza alanına gönderdiği topu Mehmet Yıldız, uygun durumdaki Cernat’a aktardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bora yatarak kontrol etti.

12. dakikada kaleci Atacan’dan gelen topu Veysel, kafayla Kenan’a indirmek istedi, ancak araya Uğur girdi. Bu futbolcunun pası yavaş olunca kaleci Bora’ya giden meşin yuvarlağa son anda Kenan dokundu. Pozisyonda kalesini terk eden Bora, topa iki hamlede sahip oldu.

33. dakikada Savaş’ın Kardemir Karabükspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Boluspor ceza alanı içinde Orhan’ın ters kafa vuruşunda Mehmet Yılmaz’dan önce Veli araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Birol’un kullandığı korner atışında ceza alanında iyi yükselen Jahic’in kafa vuruşunda kaleci Atacan, meşin yuvarlağı tekrar kornere tokatladı. Kullanılan korner atışında defans oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci devre

50. dakikada Kardemir Karabükspor ceza alanı içinde Mabiala’nın kısa düşen pasında araya giren Kenan, topa son anda dokundu. Kaleci Bora, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Hamroun’un, Boluspor ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada Boluspor ceza alanı önünde İlhan ile verkaça giren Hamroun’un vuruşunda top defans oyuncusuna çarparak kornere gitti. Cernat, korner atışında topu uygun durumdaki Uğur’a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

70. dakikada Boluspor ceza alanında Hamroun’un Cemil tarafından düşürülmesi sonrasında hakem Abdullah Yılmaz, Kardemir Karabükspor lehine penaltı atışına karar verdi. Cernat’ın kullandığı penaltı atışında kaleci Atacan, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

76. dakikada Kenan’ın Kardemir Karabükspor ceza alanının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta ceza alanında karambol oluştu. Topu önünde bulan Veysel’in gol çizgisine yaklaşık 1 metre uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bora’dan oyun alanına döndü.

86. dakikada Uğur’un Boluspor ceza alanının sağından yaptığı güzel ortada ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan, kafayla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, Kardemir Karabükspor’u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma 1-0 Kardemir Karabükspor’un üstünlüğüyle sona erdi.