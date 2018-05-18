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Spor

Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden sürpriz buluşma 

Aziz Yıldırım ve Abdullah Kiğılı bir araya geldi Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi

18 Mayıs 2018 00:01

Aziz Yıldırım ve Abdullah Kiğılı bir araya geldi

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi. Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı\'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı. Zorlu Center\'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım\'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti. Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı\'nın yeniden Yıldırım\'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
 

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