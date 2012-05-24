Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa'daki liglerin sona ermesiyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri oldu.
Fenerbahçe, seri başı oldukları Devler Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge, Romanya'nın Vaslui, İskoçya'nın Motherwell ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarından biriyle eşleşecek.
Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda seri başı olamayacağı 4. turda Portekiz'in Braga, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Yunanistan'ın Panathinaikos, Danimarka'dan Kopenhag ve Spartak Moskova takımlarından biriyle karşılaşacak.