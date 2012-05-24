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Spor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemede turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

24 Mayıs 2012 20:01

Avrupa'daki liglerin sona ermesiyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri oldu.

Fenerbahçe, seri başı oldukları Devler Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge, Romanya'nın Vaslui, İskoçya'nın Motherwell ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda seri başı olamayacağı 4. turda Portekiz'in Braga, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Yunanistan'ın Panathinaikos, Danimarka'dan Kopenhag ve Spartak Moskova takımlarından biriyle karşılaşacak.

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