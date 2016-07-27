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Spor

Fenerbahçe'nin Monaco 11'i belli oldu

Teknik direktör Vitor Pereira, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle sürdü

27 Temmuz 2016 23:29

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Monaco takımı karşısında rövanş için avantaj sağlamak istiyor.

 

Maçın hakemi İspanyol Gil Manzano

 

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunun ilk resmi maçına seyircisi önünde çıkacak. Fenerbahçe ile Monaco arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2015-2016 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk engel olan Monaco'yu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilciyi elemesi durumunda play-off turuna adını yazdıracak.

Fenerbahçe ile Monaco arasındaki eşleşmede, rövanş mücadelesi 3 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

 

Pereira cezalı, 6 oyuncu yok!

 

Fenerbahçe'nin Monaco'yla yapacağı maçta, teknik direktör Vitor Pereira cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Pereira, geçtiğimiz sezon Braga maçında ötürü karşılaşmayı tribünden izleyecek


 
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve kart cezası bulunan kaleci Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Robin van Persie, Volkan Şen, Alper Potuk ve Mehmet Topal, Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek.

 

Maç hangi kanalda

 

Fenerbahçe ve Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı saat 21.30'dan itibaren D Smart'tan yayınlanacak.

 

Fenerbahçe'nin 11'i

 

Fenerbahçe'nin Monaco maçı ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle sürerken, forvet hattında Emenike ve Fernandao yer aldı. 

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul Taşkıran - Simon Kjaer - Roman Neustadter - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Gregory van der Wiel - Ozan Tufan - Josef de Souza - Salih Uçan - Emmanuel Emenike - Jose Fernandao

Monaco: De Sanctis, Sidibé, Jemerson, Raggi, B. Mendy, Dirar, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Germain, Falcao.

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