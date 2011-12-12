-Fenerbahçe'nin milli Rüzgar Sörfçüsü Çağla Kubat: -''Bu sene ligde Fenerbahçe adına yarıştım. Önümüzdeki sene ferdi lisans alıyorum'' -''Fenerbahçe Kulübü ile hiçbir problem yok. Fakat sponsorlar artık kendi adlarının daha önde olmasını istiyorlar'' -''Bu spora başladığımda insanlar sörfün ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi benim ve başarılı arkadaşlarım sayesinde bu sporu tanıdılar'' (fotoğraflı) İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Alim Tunçay - Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan 5 ayaklı ''Pegasus Windsurf Ligi''nde kadınlarda şampiyon olan Fenerbahçe Yelken Şubesi'nin rüzgar sörfçüsü, manken ve oyuncu Çağla Kubat, seneye ligde bireysel olarak yarışacak. Çağla Kubat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sponsorların kendisine büyük destek verdiğini belirterek, ''Bu sene Pegasus Windsurf Ligi'nde Fenerbahçe Kulübü adına yarıştım. Önümüzdeki sene ferdi lisans alıyorum. Artık kulüp sporcusu olarak yarışmayacağım'' dedi. ''Fenerbahçe Kulübü ile ilgili hiçbir problem yok'' diyen Kubat, ''Fakat sponsorlar artık kendi adlarının daha önde olmasını istiyorlar. Çünkü çok büyük destek veriyorlar. Ağaoğlu ve Pegasus, bana bu sene gerçekten çok büyük destek oldular. Başka bir şeyin ön plana çıkmasını istemiyorlar. O yüzden artık ligde ferdi olarak yarışacağım'' ifadelerini kullandı. -''Rüzgar sörfü artık daha çok tanınıyor''- Çağla Kubat, 15 yaşından beri bu sporu yaptığını, medyada tanınmasının ardından, bu sporun biraz kendi adıyla duyulmaya başlamasından çok mutlu olduğunu söyledi. Şimdi bir çok başarılı sporcunun çıkmaya başladığını vurgulayan Kubat, şöyle devam etti: ''O yüzden bu sporun ismi daha da fazla duyulmaya başladı. Yelken Federasyonu çok güzel organizasyonlara imza atıyor. Sörfü daha çok sahiplenmeye başladı. Bu sayede ülkemizde bu spor, hak ettiği yere yavaş yavaş ulaşacak. Benim de katkımın olmasında dolayı çok mutluyum. Bu spora başladığımda, insanlar sörfün ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi gayet güzel bir şekilde benim ve başarılı arkadaşlarımın resimlerini basında görerek, bu sporu tanıdılar. Başarılı arkadaşlar, sponsorlar tarafından daha çok desteklenmeye başlandı. Tabii ki tamamen benimle ilgili bir şey değil, ama küçük bir payım varsa bu beni çok mutlu ediyor.'' -''Hiçbir başarı kolay kazanılmıyor''- Türkiye'de sadece yelkene değil, tüm amatör sporlara fazla ilgi gösterilmediğini dile getiren Çağla Kubat, ''Hiçbir başarı kolay kazanılmıyor, desteklenmesi lazım. Kazanılan başarılara basının daha çok yer vermesi gerekiyor. Ülkemizde sadece futbol yok'' dedi. Spor endüstrisi zirvesi oluşumunda sporcuların bir araya geldiğini anlatan Kubat, ''Bütün sporcular birleşip, sporun ülkemizde daha iyi bir konuma gelmesi için 'neler yapmalıyız'ı tartışıyoruz. Bu önemli bir sonuç getirecek. O zirve sayesinde Spor Bakanlığı ve spor basınıyla daha yakın ilişkiler içine giriyoruz ve kendi dertlerimizi paylaşabiliyoruz. Bu tip oluşumlarla Türkiye'de amatör sporların da desteklenmesi ve ülkemizin uygun olduğu sporlarda daha büyük başarılara imza atması sağlanacak'' şeklinde konuştu. (CAY-TAŞ-ZG)