-Fenerbahçe'nin ligde 27 maçtır bileği bükülmüyor İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak lider Fenerbahçe'nin ligde 27 maçtır bileği bükülmüyor. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı (2-1) alan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki mağlubiyetin ardından, çıktığı 27 lig mücadelesinde, 23 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. -Seriye Sivasspor galibiyetiyle başlamıştı- Fenerbahçe, yenilmezlik serisine yarın karşılaşacağı rakibi Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle başlamıştı. Geçen sezon ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek seriye başlayan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu 18 maçta, 17 galibiyet ve 1 beraberlikle geride bırakıp, bu sezonun ilk 9 haftasını ise 6 galibiyet 3 beraberlikle tamamladı. Bu süreçte rakip filelere 60 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 20 gol gördü.