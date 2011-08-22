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Spor

Fenerbahçe'nin kupasını dalgıçlar buldu

Sapanca Gölü Kırkpınar Parkurunda düzenlenen Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası’nda

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sapanca Gölü Kırkpınar Parkurunda düzenlenen Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası’nda şampiyon olan Fenerbahçeli genç kürekçilerin, seviçten atladıkları Sapanca Gölü’nde kaybettikleri kupa, Kırkpınar Spor Kulübü dalış kaptanı dalgıç Mahmut Pir tarafından bulunarak gölden çıkartıldı.



Kırkpınar Spor Kulubü Baskanı Fatih Fil ’Kupa Fenerbahçe için önemli. Metris Cezaevi’ne Aziz Bey’e göndereceğiz" dedi.

Fenerlilerin kupayı gölde bırakıp ayrılmasından sonra, Kırkpınarspor Kulübü Başkanı Fatih Fil, klübün dalış şube kaptanı Mahmut Pir’i arayarak kupanın gölde aranmasını ıstedi. Bunun üzerine dalgıç kıyafetleri ile göle giren Pir, Fenerbahçeli kürekçilerın kupayı kaybettikleri noktada arama yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren arama sonrasında dalgıç Pir elinde kupa ile gölün yüzeyine çıktı.


'Metris'e Aziz Bey'e göndereceğiz'

Kupayı daha sonra kulüp başkanı Fatih Fil’e teslım etti. Fil burada DHA Muhabirine yaptığı açıklamada kupanın manevi değerinin olduğunu söyleyerek, "Bir yıllık emek bu. Manevi değeri büyük. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın bugünlerde morala ihtiyacı var. Külüp Müdürü Serkan Acat vasıtası ile bu kupanın AziziYıldırım’a Metris Cezaevi’nde teslim edilmesini sağlayacağız" diye konuştu.


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