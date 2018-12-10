Fenerbahçe'nin kötü gidişatı sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 26. dakikada Jeremy Bokila, 82. dakikada Manu ve 90+5'te Regattin'den geldi. Akhisarspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 13. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Bugün oynanacak Kasımpaşa - Kayserispor maçının ardından 17. sıraya gerileme tehlikesi bulunan Fenerbahçe'nin Manisa'dan İstanbul'a uçak yerine otobüsle dönüş kararı sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı sonrası yapılan bazı paylaşımlar: