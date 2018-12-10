T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin kötü gidişatı sosyal medyada gündem oldu

Küme düşme hattına demir atan Fenerbahçe'nin deplasmandan otobüs ile dönüş yapması esprilere yol açtı

10 Aralık 2018 13:22

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 26. dakikada Jeremy Bokila, 82. dakikada Manu ve 90+5'te Regattin'den geldi. Akhisarspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 13. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Bugün oynanacak Kasımpaşa - Kayserispor maçının ardından 17. sıraya gerileme tehlikesi bulunan Fenerbahçe'nin Manisa'dan İstanbul'a uçak yerine otobüsle dönüş kararı sosyal medyada çok konuşuldu. 

İşte Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı sonrası yapılan bazı paylaşımlar:

ETİKETLER

ali koçfenerbahçeakhisar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24