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Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek

12 Mayıs 2017 17:00

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi gören sarı-lacivertli ekip, 57 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakibi Antalyaspor ise 13 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgiyle 46 puan elde etti ve 6. sırada yer buldu.

 

Altı eksik 

 

Fenerbahçe'de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Josef de Souza ile Martin Skrtel, Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yanı sıra sezonu kapatan Brezilyalı futbolcular Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro da yarınki karşılamada sahadaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe, yaptığı son 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

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