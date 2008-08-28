Fenerbahçe'nin kasası doldu

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde gruplara kaldı. Türkiye'ye havuzdan düşen para da tek başına Fenerbahçe'ye kaldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sırbıstan ekibi Partizan'ı 2-1 yendi ve Devler Ligi'nde gruplara kaldı.



Avrupa'daki diğer temsilcimiz Galatasaray ise 2-2'lik İstanbul'daki ilk maçın rövanşında Steaua Bükreş'e 1-0 mağlup olarak Devler Ligi serüvenine noktayı koydu.



Bu sonuçlarla UEFA tarafından Türkiye'ye havuzdan düşen para da tek başına Fenerbahçe'ye kaldı. 10 milyonluk Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası Galatasaray'da yoluna devam etseydi ikiye bölünecek ve Cim Bom'a 5,5 milyon euro, Fenerbahçe'ye ise 4,5 milyon euro verilecekti.



