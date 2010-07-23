Fenerbahçe'nin kampı cennet gibi bitti

T24 - Fenerbahçe'nin Belçika'da kampı sona ererken, kampı değerlendiren teknik direktör Aykut Kocaman, cehennem gibi başlayan kampın cennet gibi bittiğini, Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turundaki rakipleri Young Boys'la ilgili de, "Kimse merak etmesin Young Boys'u eleyeceğiz" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurtdışında yaptıkları kampı ''Cehennem gibi başladı, cennet gibi bitti'' şeklinde özetledi.



Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanın başında saha içinde futbolcularıyla toplantı yapan Kocaman'ın, Belçika kampı ve Young Boys maçıyla ilgili konuşmasındaki ifadeleri basın mensuplarına aktarıldı. Konuşmasına yeni transfer Issiar Dia'ya ''Hoşgeldin'' diyerek başlayan Kocaman, Özer, Gökhan Gönül ve Uğur'un da bundan sonra aralarında olacağını ifade ederek, herkese sağlıklı bir sezon dileğinde bulundu.



Belçika kampının kısa bir değerlendirmesini yapan Kocaman, ''Belçika kampını bir cümle ile anlatmak gerekirse; ''Cehennem gibi başladı, cennet gibi bitti. İkisi arasındaki fark da tek kelime ile ciddiyet'' ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakipleri Young Boys'a değinen Kocaman, ''Young Boys'u eleyeceğiz. Aklınıza başka bir şey getirmeyin. Şampiyonlar Ligi hem kulüp bazında hem de bireysel olarak önemli bir platform. Hep beraber orada olacağız'' şeklinde konuştu.



Galatasaray maçında uzun bir süre 10 kişi oynadıklarını hatırlatan Aykut Kocaman, ''Herkes elini taşın altına koydu ve yükü kaldırmak kolay oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bunu sürdüreceğiz. Başka bir şansımız yok'' ifadelerini kullandı.





