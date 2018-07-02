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Spor

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbaşhçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programını açıkladı

02 Temmuz 2018 17:36

İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbaşhçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programını açıkladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yapacağı açıklanan sarı-lacivertli ekip, 7 Temmuz\'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu\'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. 10-18 Temmuz tarihlerinde İsviçre\'nin Lozan şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe,  Lozan FK ve Fulham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Ülker Stadyumu\'nda Feyenoord ile Cagliari\'yi konuk edecek. 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
10-18 Temmuz arası İsviçre’nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı
14 Temmuz Cumartesi – Lozan FK
18 Temmuz Çarşamba - Fulham
21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
1 Ağustos Çarşamba – Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
 

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