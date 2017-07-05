Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Malaga'dan bonservis bedeli olmadan transfer ettiği ve dün İstanbul'a getirdiği Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti. 33 yaşındaki kaleciye yapılan kontrollerde herhangi bir problemle karşılaşılmadı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesi üzerinden oyuncunun sağlık kontrolüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı başarılı file bekçisi Idriss Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.



Ulus'taki Liv Hospital'da yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Kamerunlu kaleci ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı."