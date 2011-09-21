-Fenerbahçe'nin Kadıköy'de yenilmezliği sürüyor İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a 3-2 yenilerek alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 25 lig mücadelesinde 20 galibiyet 5 de beraberlik elde etti. -25 maçta 65 puan- Sarı-lacivertliler, 25 maçlık periyotta 20 galibiyet ve 5 beraberlikle toplam 65 puan topladı. Fenerbahçe, diğer beraberliklerini 2009-2010 sezonunda Trabzonspor (1-1), 2010-2011 sezonunda Beşiktaş (1-1), Galatasaray (0-0) ve Bursaspor'a (0-0) karşı almıştı. -25 maçta 51 gol attı, 10 gol yedi- Sarı-lacivertli ekip iki sezon önce 24. haftada Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başladığı Kadıköy'deki yenilmezlik periyodunda 25 maçta rakiplerinin filelerine 51 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.