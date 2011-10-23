Fenerbahçe'nin Kadıköy'de yenilmezliği sürüyor

T24

Ligde 25 maçtır yenilmiyor



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 27 lig mücadelesinden 21 galibiyet, 6 da beraberlik çıkardı.Sarı-lacivertli ekip, 27 maçlık kendi sahasındaki yenilmezlik serisinde 55 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.Fenerbahçe'ye yenilmezlik periyodunda, Trabzonspor, Manisaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Bucaspor, Kardemir Karabükspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gol atabildi.Fenerbahçe ayrıca, ligde kendi sahasında ve deplasmanda yaptığı son 25 maçta yenilgi almadı.Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki mağlubiyetin ardından çıktığı 25 lig maçında 22 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.Bu süreçte rakip filelere 57 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 18 gol gördü.