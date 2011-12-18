-Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Spor Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'deki yenilmezliğini sürdürdü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son yenilgisini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor maçında (3-2) alan sarı-lacivertliler, yaklaşık 22 aylık süre içinde hiç yenilgi yaşamadı. Bu süreçte Kadıköy'de 31 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 25 maçı kazanırken, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip 31 maçta rakip fileleri 62 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. -Kocaman, Kadıköy'de lig yenilgisi görmedi- Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 2. sezonunu geçiren Aykut Kocaman, takımıyla Kadıköy'de ligde yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde Kadıköy'de 25 lig mücadelesine çıkarken, 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.