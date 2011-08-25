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Spor

Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 23:24

-Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Fenerbahçe Kulübünün avukatı Haluk Burcuoğlu, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesine yönelik karar için TFF Tahkim Kurulu'na yaptıkları kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini bildirdi. Futbol Federasyonunun İstinye'de bulunan binasında gerçekleştirilen Tahkim Kurul toplantısının ardından, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil ile kulüp avukatları binadan ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının ısrarlı soruları yanıtsız bırakılırken, kulüp avukatlarından Haluk Burcuoğlu, Tahkim Kurulu'nu işaret ederek, ''Açıklamayı onlar yapsın'' ifadelerini kullandı. Daha sonra aracını beklerken bazı basın mensuplarıyla sohbet eden Burcuoğlu, yaptıkları itirazın kurul tarafından reddedildiğini söylerken, kendilerinin fazladan iki saat bekletildiklerini de ileri sürdü. Burcuoğlu, kendilerine bazı tutanakların imzalanması için beklemeleri gerektiğinin söylendiğini, fakat kararın çok daha önceden alındığını ve fazladan iki saat süreyle binada bekletildiklerini ifade etti.

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