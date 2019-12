Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi

T24 - Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesine sabah saaatlerinde yaptığı itirazı reddetti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmesinin ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bu kararla ilgili sabah saatlerinde Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.



Tahkim Kurulu bu itirazı görüştü ve "Başkanın çağrısı üzerine 25 Ağustos 2011 günü olağanüstü olarak toplanan Tahkim Kurulu gündemindeki işi inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır" diyerek kararını açıkladı:



"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 2011 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı, Fenerbahçe Spor Kulübünün bu sezon UEFA Şampiyonlar Lig'ine katılmaktan men edilmesine dair kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/292 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Fenerbahçespor Kulübü vekillerinin talebi doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Fenerbahçespor Kulübünü temsilen katılan Prof.Dr. Haluk Burcuoğlu, Av. Emin Özkurt ve Av. Yasemin Merçil ile Federasyonu temsilen katılan Prof.Dr. İlhan Helvacı ile Av. Ergin Akçay'ın sözlü açıklamaları dinlendi, beyanları tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3. maddesi TFF'ye UEFA'nın yetkili organları tarafından verilmiş kararlara uyma yükümlülüğünü getirmiştir. Aynı şekilde TFF Statüsü'nün 2. Maddesinin c, i ve l bentleri ve 13. Maddesinin a ve k bentleri uyarınca da gerek TFF'nin gerekse de TFF'ye üye olan futbol kulüplerinin FIFA ve UEFA'nın koyduğu tüm kural ve talimatlara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. TFF Statüsünün 80. maddesinin II. fıkrası hükmü uyarınca da TFF, UEFA ve FIFA kural ve talimatlarına uygun karar almak zorundadır.



Yine 2011-2012 Şampiyonlar Ligi Talimatı'nın (Regulation of the UEFA Champions League- 2011/2012 edition) 2.o4 maddesi, müsabakalara katılacak kulüplere UEFA Statü, talimat, karar ve düzenlemelerine uyacaklarını teyit zorunluluğu getirmektedir. Bu Talimatın 2.05 maddesine göre, 27 Nisan 2007'den beri yürürlükte bulunan UEFA Statüsünün madde 50/3 hükmü gereğince, bir kulübün ulusal veya uluslararası maçlarda maç sonucu belirlemeye yönelik bir faaliyetinden şüphe duyması halinde UEFA, bu kulübün şampiyonlar ligine katılmasını engelleme kararı alabilmektedir.



Yukarıda yazılan mevzuat hükümleri çerçevesinde UEFA 23 Ağustos 2011 tarihinde TFF'ye gönderdiği yazılı bildirim ile gerekçesini de göstererek Fenerbahçe Spor Kulübünün bu seneki Şampiyonlar Ligine Katılma yeterliliği bulunmadığını belirtmiştir.



2011-2012 Şampiyonlar Liginin düzenleyicisi UEFA olup TFF UEFA'nın üyesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü de TFF 'nin üyesidir. Yukarıda anılan mevzuat ve 2011-2012 Şampiyonlar Ligi Talimatına göre üyelik yükümlülükleri uyarınca gerek TFF'nin gerekse de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün UEFA'nın her türlü karar, talimat ve bildirimlerine uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.



Bu hukuki mevzuat kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda TFF Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 2011 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararda mevzuat hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın ve yürütmenin durdurulması talebinin REDDİNE (2011/ 294 K.); karar verilmiştir."