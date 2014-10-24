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Spor

Fenerbahçe'nin İsviçre'de yaptığı başvuru da reddedildi

Fenerbahçe Kulübü'nin şike davasından ötürü aldığı Avrupa'dan men cezasına ilişkin yaptığı başvuru İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedildi

24 Ekim 2014 00:57

Fenerbahçe Kulübü'ne İsviçre Federal Mahkemesi'nden olumsuz haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, 11 Nisan 2014'te Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına karşı yapılan itirazın, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 16 Ekim 2014 tarihli karar ile reddedildiğini ve işbu kararın kulübe bugün tebliğ edildiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararla ilgili yapacağı açıklamalara karşı ayrıntılı bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirmekle birlikte; Türkiye'de hala tartışılan bir döneme ait hukuk dışı yargılama ve kararlarına dayanılarak alınmış bu kararlara karşı, kulübümüzün, yeniden yargılama sürecinin sona ermesini müteakiben her türlü ceza-i ve tazminat haklarını kullanmak yolundaki kararlılığını ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini tüm kamuoyuna deklare ederiz."

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